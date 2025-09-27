В МИД России объяснили идею строительства «стены дронов» в Европе

В Европе до сих пор не понимают параметры обсуждаемой «стены от дронов». При этом истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию стран Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию . Об этом в разговоре с РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По словам дипломата, анонсирование оборонных проектов с «громкими» названиями служит одной цели — оправдать перед обществом рост военных расходов в ущерб социально-экономическим проектам.

Масленников отметил, что в Евросоюзе нет понимания насчет протяженности «стены», а так же ясности по поводу участия в проекте Венгрии и Словакии, и как следствие — об объемах необходимых средств.

До этого еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявлял, что у Европейского союза недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее сообщалось, что в Европе пока не раскрывают стоимость «стены дронов».