На украинских сайтах нашли объявления о продаже сухпайков из Эстонии

Жители Украины начали распродавать сухпайки, поставленные Эстонией в качестве военной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

В материале говорится, что журналисты проанализировали данные социальных сетей. На украинском сайте объявлений они обнаружили записи с предложениями приобрести эстонские сухпайки. По данным агентства, большая часть выставленных на продажу продуктовых наборов была произведена компанией OÜ Kommivabrik. При этом на упаковках из-под них можно найти маркировку Центра оборонных инвестиций Эстонии.

Один такой сухпайок включает в себя плов, паштет с ветчиной, хрустящий хлеб с овощами, энергетический батончик и семечки подсолнечника. В качестве напитка предлагается зеленый чай.

Из публикации следует, что некоторые украинцы не ограничиваются продажей исключительно эстонских сухпайков. Они предлагают продуктовые наборы из стран — членов НАТО «в ассортименте» и в разных вариантах комплектации.

В марте журналисты РИА Новости сообщили, что жители Украины распродают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь. На некоторых платформах можно было купить шлемы, сухпайки, противогазы, форму, спальники и литературу стран — членов НАТО.

Ранее на украинских барахолках выставили на продажу учебные пособия НАТО для военнослужащих.