Стало известно о неудавшейся контратаке ВСУ в Сумской области

ТАСС: украинская армия понесла потери при неудавшейся контратаке у Андреевки
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская армия отразила контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Андреевка Сумской области, украинские военные понесли потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка, безуспешно», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что атака украинских военнослужащих была отражена с помощью комплексного огневого поражения. В результате враг понес потери и был вынужден отойти на исходные позиции.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 1430 военнослужащих. Так, в зоне ответственности группировки «Восток» противник в течение суток потерял более 305 украинских военнослужащих, в зоне ответственности «Севера» — свыше 180. Группировка «Запад» уничтожила более 220 военнослужащих, «Днепр» — до 50.

В зоне ответственности группировки «Центр» было уничтожено до 500 украинских военнослужащих. Бойцы группировки войск «Юг» поразили до 175 военнослужащих ВСУ ранеными и убитыми. На последнем направлении за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища российская армия освободила более пяти квадратных километров территории.

Ранее украинский солдат усомнился в способности ВСУ победить Россию.

СВО: последние новости
