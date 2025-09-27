Минобороны России сообщило о потерях в рядах ВСУ за сутки до 1430 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 1430 военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления глав пресс-центров российских группировок войск, опубликованных Минобороны России.

Так, в зоне ответственности группировки «Восток» противник в течение суток потерял более 305 украинских военнослужащих, в зоне ответственности «Севера» — свыше 180. Группировка «Запад» уничтожила более 220 военнослужащих ВСУ, «Днепр» — до 50.

Сообщается, что в зоне ответственности группировки «Центр» было уничтожено до 500 украинских военнослужащих. Бойцы группировки войск «Юг» поразили до 175 военнослужащих ВСУ ранеными и убитыми. На последнем направлении за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища российская армия освободила более пяти квадратных километров территории.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ВСУ безвозвратно потеряли 1,7 млн бойцов за время СВО.

Ранее украинский солдат усомнился в способности ВСУ победить Россию.