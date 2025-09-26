На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о телах солдат ВСУ, которые полгода находятся в моргах Львова

СВ: тела пропавших без вести солдат ВСУ полгода лежат в моргах Львова
Depositphotos

Тела без вести пропавших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) полгода лежат в моргах Львова, сообщает Telegram-канал «Северный ветер» (СВ).

Авторы канала пишут, что речь идет о военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ, которая участвовала во вторжении в Курскую область и понесла значительные потери.

«Большинство трупов боевиков 80 одшбр до сих пор остаются лежать в посадках. Однако есть и те, чьи тела смогли эвакуировать, но они по прежнему считаются пропавшими без вести по известным финансовым причинам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из местных жительниц Львова, мать погибшего военного, обратила внимание на местный морг, где скопилось большое количество трупов украинских солдат. По словам женщины, многие из них хранятся уже более полугода, а единственного рефрижератора на всех не хватает. Тела складывают друг на друга, добавила она.

В июне Telegram-канал Mash писал, что в моргах приграничных регионов России находятся 10 тысяч тел украинских военнослужащих. Там проводятся процедуры опознания, экспертизы, а также согласовываются места и даты обмена.

Как отметил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев, процедура может занять до полугода, если тело можно опознать сразу. В случае, если в наличии есть только фрагменты, то процедура может занять год.

Ранее в МВД Украины заявили, что РФ якобы передала тела своих военных, «смешанных с телами украинцев».

Новости Украины
