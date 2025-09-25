В Минобороны сообщили о поражении позиций ВСУ и наемников в 142 районах

Российские войска нанесли удары по объектам украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. На одном из полевых аэродромов уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22, состоящих на вооружении ВВС Украины. Кроме того, в результате удара по позиции ЗРК Patriot вывели из строя пусковая установка, кабина боевого управления и радиолокационная станция AN/MPQ-65 американского производства.

Под огонь также попали места хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников — всего в 142 районах.

Этим утром в ведомстве сообщали, что подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили позиции и завершают освобождение города Кировск в Донецкой Народной Республике.

Ранее в ДНР заявили, что ВС РФ взяли в полукольцо Красноармейск.