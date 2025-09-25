В Индии попрощались с истребителями МиГ-21

В пятницу, 26 сентября, Военно-воздушные силы (ВВС) Индии выведут из эксплуатации последние фронтовые истребители МиГ-21. Об этом сообщает The Times of India.

Церемония прощания с самолетами, которые стояли на вооружении ВВС страны более 60 лет, пройдет на авиабазе Чандигарх. В Последний раз истребители в воздух поднимут в том числе командир эскадрильи Прия Шарма и маршал авиации Амар Прит Сингх.

Летом также сообщалось, что индийские МиГ-29 выведут из эксплуатации 19 сентября.

В свою очередь журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что Индия планирует купить у России 140 истребителей Су-57, которые получат семь эскадрилий Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Повышенный интерес Министерства обороны Индии к Су-57 вызван недавними оперативными потребностями: этот истребитель считается лучшим решением для покрытия текущих пробелов в вооружении. Другой причиной является тот факт, что Индию не устроила работа французских истребителей, использованных ВВС во время последнего конфликта с Пакистаном.

Ранее Индия провела успешный запуск баллистической ракеты с поезда.