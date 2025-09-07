На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В зоне СВО пройдут испытания лазерного комплекса для уничтожения дронов

В зоне СВО испытают лазерный комплекс для уничтожения БПЛА LazerBuzz
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) пройдут испытания автоматизированного комплекса лазерного противодействия дронам. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

«На «Дроннице» (Всероссийский слет операторов боевых беспилотных систем — «Газета.Ru») мы впервые показываем прототип автоматизированного комплекса лазерного противодействия. Достигнута договоренность, что до конца октября комплекс будет испытан в зоне СВО», — говорится в сообщении организации.

В компании добавили, что комплекс оснащен системой наведения и тепловизором для классификации объектов.

В конце августа в LazerBuzz сообщили, что российские военнослужащие на одном из полигонов в зоне СВО проведут испытания портативной лазерной системы, позволяющей осуществлять безопасное дистанционное разминирование за счет выгорания взрывчатого вещества без подрыва. Специалисты отметили, что изделие отличается низкой стоимостью.

Ранее российский боец рассказал об отправленном ВСУ с дроном послании с угрозами семье.

