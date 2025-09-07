В зоне СВО пройдут испытания лазерного комплекса для уничтожения дронов

В зоне СВО испытают лазерный комплекс для уничтожения БПЛА LazerBuzz

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) пройдут испытания автоматизированного комплекса лазерного противодействия дронам. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

«На «Дроннице» (Всероссийский слет операторов боевых беспилотных систем — «Газета.Ru») мы впервые показываем прототип автоматизированного комплекса лазерного противодействия. Достигнута договоренность, что до конца октября комплекс будет испытан в зоне СВО», — говорится в сообщении организации.

В компании добавили, что комплекс оснащен системой наведения и тепловизором для классификации объектов.

В конце августа в LazerBuzz сообщили, что российские военнослужащие на одном из полигонов в зоне СВО проведут испытания портативной лазерной системы, позволяющей осуществлять безопасное дистанционное разминирование за счет выгорания взрывчатого вещества без подрыва. Специалисты отметили, что изделие отличается низкой стоимостью.

