Российские ракетоносцы выполнили плановый полет над Японским морем

МО РФ: ракетоносцы Ту-95мс выполнили шестичасовой полет над Японским морем
Министерство обороны РФ

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, воздушные суда находились в небе более шести часов. Их сопровождали истребители Су-30см и Су-35с.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ всегда выполняются в строгом соответствии с международными правилами. Речь идет о требованиях по использованию воздушного пространства.

23 июля стратегические ракетоносцы Ту-95мс осуществили полет над нейтральными водами Берингова моря. Они находились в воздухе более 15 часов, при этом их сопровождали истребители ВКС РФ. На отдельных этапах маршрута рядом появлялись истребители иностранных государств, рассказали в российском министерстве обороны.

Ранее бомбардировщики ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтийским морем.

