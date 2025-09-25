На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликовано предсмертное видео с телефона солдата ВСУ, попавшего в окружение в ДНР

ТАСС: боец ВСУ в слезах записал предсмертное видео в окружении в Кировске
Кадр из видео/Telegram-канал «ТАСС»

Украинский солдат, попавший в окружение в Кировске в Донецкой народной республике (ДНР), записал предсмертное видео. Кадры с телефона военнослужащего оказались в распоряжении ТАСС.

На видео можно увидеть молодого мужчину, который с дрожью в голосе и со слезами на глазах говорит, что командование бросило их группу, а подкрепление не дошло.

«Никто не пришел. Арта (удары артиллерии. — «Газета.Ru») все ближе, ближе и ближе <...> Видимо, тут нас всех и похоронят», — сказал военный.

На кадрах видно, что из-за взрывов бойцу приходится периодически пригибаться. На полуслове 23-секундное видео обрывается.

24 сентября Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и прорвались вглубь обороны ВСУ в районе Кировска. В ведомстве уточнили, что в настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

25 сентября ТАСС сообщило, что штурмовые группы войск «Запад» в Кировске уничтожили попавшую в окружение группу военнослужащих ВСУ. По данным агентства, телефон с предсмертным видео нашли у одного из ликвидированных военнослужащих.

Ранее российский дрон снял на видео солдата ВСУ, который встал перед ним на колени.

