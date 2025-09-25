Военные США заявили, что отследили якобы российские самолеты рядом с Аляской

В США утверждают, что отследили четыре самолета РФ у Аляски

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) заявило, что обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. Об этом говорится в заявлении на сайте NORAD.

«24 сентября 2025 года NORAD обнаружило и отследило два Ту-95 и два Су-35, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски», — утверждается в заявлении.

Также NORAD заявляет, что военные самолеты РФ якобы оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США.

При этом США не рассматривают активность России в международном воздушном пространстве рядом с Аляской как угрозу, утверждается в заявлении.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что считает правильным сбитие российских истребителей, залетающих в воздушное пространство стран НАТО.

С ним заочно поспорил французский президент Эммануэль Макрон, который подчеркнул, что Европа не должна открывать огонь в случае «провокаций» при отсутствии очевидной опасности.

Ранее российский посол назвал условие начала войны между НАТО и РФ.