На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военные США заявили, что отследили якобы российские самолеты рядом с Аляской

В США утверждают, что отследили четыре самолета РФ у Аляски
true
true
true
close
Unsplash

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) заявило, что обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. Об этом говорится в заявлении на сайте NORAD.

«24 сентября 2025 года NORAD обнаружило и отследило два Ту-95 и два Су-35, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски», — утверждается в заявлении.

Также NORAD заявляет, что военные самолеты РФ якобы оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США.

При этом США не рассматривают активность России в международном воздушном пространстве рядом с Аляской как угрозу, утверждается в заявлении.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что считает правильным сбитие российских истребителей, залетающих в воздушное пространство стран НАТО.

С ним заочно поспорил французский президент Эммануэль Макрон, который подчеркнул, что Европа не должна открывать огонь в случае «провокаций» при отсутствии очевидной опасности.

Ранее российский посол назвал условие начала войны между НАТО и РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами