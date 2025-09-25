СМИ узнали о побеге лидера ОПГ 90-х Ведеры из зоны СВО

Лидер забайкальской преступной группировки 90-х годов «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, известный как Ведера, сбежал с зоны проведения спецоперации. Об этом сообщил портал Chita.Ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчина был осужден в 2011 году за бандитизм и угоны на 24 года. В 2024-м он отправился на СВО из колонии.

По данным источников, Ведерников исчез в августе 2025 года. В сентябре военные следователи в Москве возбудили против него уголовное дело по статье о самовольном уходе из части. Беглецу грозит от пяти до десяти лет колонии. Жена и по совместительству адвокат Ведерникова Евгения Голец сообщила, что ничего не знает о возбуждении дела. По ее словам, в последний раз муж выходил с ней на связь больше месяца назад. Она также не исключила, что он мог оставить часть не по своей воле.

Голец рассказала, что в конце 2024-го военная прокуратура рассматривала дело о нарушении прав Ведерникова. Поводом для разбирательства стало то, что 9 июля его ранили, а эвакуировали в медицинскую часть якобы только 20 июля.

Ведерников отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине в конце апреля 2024 года, отсидев в тюрьме чуть более половины срока. По данным Chita.Ru, мужчина уехал на СВО в 2024 году, однако первую заявку на отправку на фронт он подал в октябре 2023 года.

