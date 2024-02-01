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Вышедший из тюрьмы боец ММА рассказал о службе в зоне СВО

Боец ММА Вагабов рассказал о службе в зоне СВО

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sherdog.com

Российский боец ММА Вагаб Вагабов рассказал, почему решил подписать контракт с министерством обороны Российской Федерации и отправиться в зону специальной военной операции. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Причина, почему подписал? Думаю, что всем известно, почему туда люди идут, у меня много товарищей, узнал, что один из них там служит, и решил поехать.
Сейчас буду готовиться 20–25 дней перед боем. Физическую форму в любом случае старался поддерживать, так что выйду в своей форме, мне в принципе длинных подготовок никогда не нужно было», — заявил боец.

В конце января 2024 года Вагабов освободился из тюрьмы. Он отбывал срок за избиение племянника бывшего главы Дагестана Муху Алиева с 2021 года. Это его вторая судимость.

Вагабов последний поединок провел в апреле 2021 года в рамках турнира Hardcore, одержав победу над Никитой Бачиным техническим нокаутом во втором раунде. 24 февраля на турнире RCC 18 Вагабов проведет бой по кикбоксингу против Ивана Штыркова, который уже на протяжении пяти поединков не проигрывает.

Стоит отметить, что в зоне СВО уже проходят службу два других известных российских бойца — Вячеслав Дацик и Владимир Минеев.

Ранее сообщалось, что паралимпийская чемпионка продает медали ради помощи бойцам СВО.

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