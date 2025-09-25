На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-боец ЧВК «Вагнер» оценил ход боевых действий против ВСУ в море

Экс-вагнеровец Condottiero: противостояние с ВСУ в море вышло на новый уровень
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Боевые действия между Вооруженными силами РФ и украинскими войсками в море вышли на новый уровень. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с псевдонимом Condottiero.

Он рассказал, что российские «охотники на дроны» на фронте демонстрируют высокую квалификацию.

«В ходе отражения атак были задействованы как водный транспорт, так и подразделения дронщиков. То есть защита портов и морской инфраструктуры начинает приобретать системный характер», — подчеркнул экс-военнослужащий.

Он пришел к такому выводу после изучения материалов СМИ, посвященных отражению атак безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 сентября город Новороссийск в Краснодарском крае подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВСУ пытались нанести удар по населенному пункту с помощью безэкипажного катера Magura V5. По данным Telegram-канала Mash, морской дрон стоимостью $273 тыс. был успешно ликвидирован. Момент взрыва попал на видео.

Ранее военные Вооруженных сил РФ потопили украинский разведывательный корабль «Симферополь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами