Экс-боец ЧВК «Вагнер» оценил ход боевых действий против ВСУ в море

Экс-вагнеровец Condottiero: противостояние с ВСУ в море вышло на новый уровень

Боевые действия между Вооруженными силами РФ и украинскими войсками в море вышли на новый уровень. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с псевдонимом Condottiero.

Он рассказал, что российские «охотники на дроны» на фронте демонстрируют высокую квалификацию.

«В ходе отражения атак были задействованы как водный транспорт, так и подразделения дронщиков. То есть защита портов и морской инфраструктуры начинает приобретать системный характер», — подчеркнул экс-военнослужащий.

Он пришел к такому выводу после изучения материалов СМИ, посвященных отражению атак безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 сентября город Новороссийск в Краснодарском крае подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВСУ пытались нанести удар по населенному пункту с помощью безэкипажного катера Magura V5. По данным Telegram-канала Mash, морской дрон стоимостью $273 тыс. был успешно ликвидирован. Момент взрыва попал на видео.

Ранее военные Вооруженных сил РФ потопили украинский разведывательный корабль «Симферополь».