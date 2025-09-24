На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ряде районов Пензенской области ввели план «Ковер»

Мельниченко: над рядом районов Пензенской области введен план «Ковер»
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Над рядом районов Пензенской области закрыто воздушное пространство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он уточнил, что в ряде районов области действует план «Ковер».

20 сентября Мельниченко сообщил, что в Пензенской области российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили вражеский дрон самолетного типа. Украинский беспилотник летел над городом Сердобск и после подавления сел в городском сквере.

Накануне в области вводился режим «беспилотная опасность» и ограничивалась работа мобильного интернета. Меры действовали с 00:10 до 8:21 мск.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Атаки БПЛА на Россию
