В Пензенской области вражеский БПЛА «приземлили» в сквере

В Пензенской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили вражеский дрон самолетного типа. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, БПЛА летел над городом Сердобск и после подавления сел в городском сквере. Туда прибыли сотрудники Росгвардии и экстренных служб. Чиновник призвал не поддаваться панике и верить проверенным источникам.

Прошлой ночью в Пензенской области вводился режим «беспилотная опасность» и ограничилась работа мобильного интернета. Меры действовали с 0:10 до 8:21.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

