Еще два человека ранены в Белгородской области

Гладков: два человека пострадали в Стрелецком и Новой Таволжанке

Два человека получили ранения в Белгородской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Атаки на нашу область продолжаются. Ранены еще два мирных жителя», — написал он.

Гладков уточнил, что в селе Стрелецкое БПЛА трижды атаковали коммерческий объект. Проезжавший рядом в момент одной из атак мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму. Он самостоятельно обратился в районную больницу.

В селе Новая Таволжанка пострадал боец подразделения «Орлан». В больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочное ранение шеи и касательное ранение ноги.

До этого Гладков сообщил, что накануне в Белгороде и Белгородском районе сбили 76 беспилотников, в результате атак пострадали 16 человек.

Ситуация для жителей приграничных муниципалитетов Белгородской области остается тяжелой, подчеркнул глава региона.

Ранее в Белгороде закрыли торговые центры из-за атак БПЛА.