На Украине командир воинской части заставлял подчиненных строить ему дом

На Украине задержали командира воинской части из Ровно, который заставлял подчиненных строить ему дом. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Отмечается, что к работам военный привлек двоих водителей и электрика, которые вместо несения службы строили ему дом. При этом указанные военные по бумагам оставались в воинской части в Ровно, государство ежемесячно выплачивало им денежное пособие.

По данным ГБР, строительство продолжается более 1,5 лет. За это время из бюджета воинской части выплачено более 1,3 млн гривен (31,5 тысячи долларов).

Фигурант уголовного дела обвиняется в превышении должностных полномочий, причинивших тяжкие последствия в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас командир находится под стражей, однако может выйти из СИЗО при внесении залога в размере 1,3 млн гривен.

Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием «Украинская правда», больше половины жителей Украины (51%) считают коррупцию во власти самой большой угрозой для развития страны. Также респонденты увидели угрозу в экономическом кризисе на Украине, в инфляции и снижении уровня жизни.

Ранее сообщалось, что журналиста, расследовавшего коррупцию в окружении Зеленского, мобилизовали.