Российские войска уничтожили в Константиновке пикап, в котором, предположительно, находился экс-командир 36-ой бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сикоза Виктор. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий 3-го армейского корпуса.

Сообщается, что расчет FPV-дронов был произведен военнослужащими 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса «Южной».

«По данным наших бойцов, в нем (пикапе. — «Газета.Ru») мог находится экс-командир 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Сикоза Виктор, так как по всем признакам это был его пикап», — сказал собеседник агентства.

21 сентября военный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что бойцы российской армии за прошедшую неделю уничтожили несколько укрепрайонов ВСУ у населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).

Марочко добавил, что за неделю военные Вооруженных сил (ВС) России «серьезно усилили» свои позиции у Константиновки. По его словам, российские бойцы закрепились на новых участках, что позволит «развивать успех» на данном направлении.

Ранее российские военные взяли под контроль Калиновское.