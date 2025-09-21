На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал об успехах российских войск в ДНР за неделю

Марочко: ВС России уничтожили ряд укрепрайонов ВСУ у Константиновки за неделю
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска за прошедшую неделю уничтожили несколько укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо константиновского участка: здесь наши военнослужащие сосредоточили свои основные усилия на закреплении ранее достигнутых результатов. В основном мы укрепляли новые, занятые рубежи и позиции, но и, естественно, занимались уничтожением укрепрайонов противника», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что за неделю военные Вооруженных сил (ВС) России «серьезно усилили» группировку к Константиновки. По его словам, российские бойцы закрепились на новых участках, что позволит «развивать успех» на данном направлении.

14 сентября Марочко сообщил, что ВСУ серьезно атакуют на севере Константиновки. Военный эксперт отметил, что восточные окраины населенного пункта подвергались серьезным боевым действиям. Он отметил, что у украинских войск практически нет шансов выжить в данном районе.

Ранее Герасимов сообщил, что ВС России вошли в Плещеевку.

