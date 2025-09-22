Хинштейн обратился к жителям Курской области после «подлого удара» ВСУ

Хинштейн: два мужчины пострадали при ударе дронов ВСУ по служебным машинам

Два жителя Курской области получили травмы во время атаки украинских FPV-дронов по служебным автомобилям агрофирмы «Рыльская». Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на трассе Янько — Макеево Рыльского района. Пострадавшие самостоятельно обратились в поликлинику. 38-летнего мужчину после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, а 65-летнего пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу, уточнил Хинштейн.

«Подлые удары врага не прекращаются. Уважаемые жители, вновь прошу всех быть крайне бдительными. Берегите себя!» — написал глава региона.

Накануне беспилотник ВСУ атаковал 18-летнюю жительницу Курской области, которая ехала на мопеде. По словам Хинштейна, дрон атаковал девушку в селе Крупец Рыльского района. Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу с осколочными ранениями правой руки и черепно-мозговой травмой, сообщил губернатор.

Ранее в Курской области обнаружили боеприпасы НАТО, брошенные ВСУ.