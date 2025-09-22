На севере Украины предприятие вспыхнуло после попадания БПЛА

В Полтавской области на севере Украины после налета дронов повреждено предприятие. Об этом написал в Telegram-канале глава местной военной администрации Владимир Когут.

Он рассказал, что после «попадания» БПЛА в предприятие там начался пожар. Экстренные службы его локализовали. Чиновник добавил, что в Миргородском районе города упал беспилотник. В обоих случаях никто не пострадал.

Спустя примерно 2,5 часа Когут сообщил жителям области о тревоге в Миргородском, Полтавском, Кременчугском и Лубенском районах области.

В ночь на 20 сентября Россия и Украина обменялись массированными ударами. Свыше десяти российских регионов подверглись налету почти 150 украинских БПЛА. В Самарской области четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще один был ранен. В Саратове выбило окна в многоэтажках, пострадала женщина. Кроме того, под ударом ВСУ оказалась территория Запорожской АЭС, где находились международные эксперты МАГАТЭ. Россия в ответ нанесла масштабные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

