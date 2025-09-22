Алаудинов назвал условие отхода «Ахмата» с занятых позиций

Алаудинов заявил, что бойцы Ахмата оставляют позиции только после гибели

Бойцы спецназа «Ахмат» стоят до конца, они не оставляют свои позиции. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев».

По его словам, «Ахмат» не оставил ни одного участка во время специальной военной операции на Украине, входившего в зону его ответственности.

«Ахмат» может отойти только тогда, если он ушел к небу, ко всевышнему, но он не может отойти, оставив позиции врагу», — заявил Алаудинов.

Также военный сравнил происходящее в зоне СВО с вооруженным конфликтом в Чечне в конце 1990-х — начале 2000-х. Он отметил, что республика стала «полноценной семьей российского общества», и выразил уверенность, что это же ждет и новые регионы.

11 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Апти Алаудинов стал командиром отряда специального назначения «Ахмат» из-за своих отличных лидерских качеств. Чиновник отметил, что военный наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в Чечне.

Ранее в Курске появился дипфейк об охране «Ахматом» особо опасных участков.