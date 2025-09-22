На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алаудинов назвал условие отхода «Ахмата» с занятых позиций

Алаудинов заявил, что бойцы Ахмата оставляют позиции только после гибели
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» стоят до конца, они не оставляют свои позиции. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев».

По его словам, «Ахмат» не оставил ни одного участка во время специальной военной операции на Украине, входившего в зону его ответственности.

«Ахмат» может отойти только тогда, если он ушел к небу, ко всевышнему, но он не может отойти, оставив позиции врагу», — заявил Алаудинов.

Также военный сравнил происходящее в зоне СВО с вооруженным конфликтом в Чечне в конце 1990-х — начале 2000-х. Он отметил, что республика стала «полноценной семьей российского общества», и выразил уверенность, что это же ждет и новые регионы.

11 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Апти Алаудинов стал командиром отряда специального назначения «Ахмат» из-за своих отличных лидерских качеств. Чиновник отметил, что военный наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в Чечне.

Ранее в Курске появился дипфейк об охране «Ахматом» особо опасных участков.

