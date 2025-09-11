Кадыров рассказал, почему Алаудинов возглавил «Ахмат»

Апти Алаудинов стал командиром отряда специального назначения «Ахмат» из-за своих отличных лидерских качеств. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он указал, что Алаудинов наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в Чечне. Кадыров подчеркнул, что Алаудинов является его ближайшим соратником, другом и братом, поэтому в начале специальной военной операции он был назначен курировать «Ахмат», тогда еще бывший сводным отрядом. После того как Алаудинов проявил отличные лидерские качества, он возглавил спецназ «Ахмат».

26 августа глава Донецкой народной республики Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР командиру спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанту Апти Алаудинову и председателю правительства Чечни Магомеду Даудову.

По словам Пушилина, с самых первых дней ДНР Чечня поддерживает республику во всех сферах, чеченцы помогают освобождать Донбасс и поставляют в регион вооружение и гуманитарную помощь.

Ранее командир «Ахмата» предупредил о подготовке Европы к конфронтации с Россией.