В Белгороде беспилотник взорвался рядом с администрацией, есть пострадавшие

В Белгороде два человека пострадали при взрыве БПЛА у здания администрации

В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал рядом с зданием городской администрации, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его данным, женщина получила проникающее осколочное ранение в голень, а у мужчины пострадало лицо. Оба они были доставлены бригадой скорой помощи в городскую больницу №2. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Информация о последствиях инцидента уточняется, на месте работают все оперативные службы.

Этим утром Гладков рассказал, что в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области складывается крайне тяжелая ситуация. По словам губернатора, накануне порядка 10 человек получили ранения, при этом троих спасти не удалось. Он отметил, что цена, которую заплатит украинская сторона в ответ на обстрелы мирного населения, будет велика.

Гладков подчеркнул, что все силовые структуры предпринимают меры для улучшения ситуации. Он выразил уверенность в том, что это произойдет в ближайшее время.

