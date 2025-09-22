Жители Краснодарского края сообщили об атаках украинских БПЛА

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются атаковать сразу несколько городов в Краснодарском крае, сообщают местные жители. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

О взрывах и работе ПВО сообщают жители Ейска и Славянска-на-Кубани.

Местные жители утверждают, что в небе над населенными пунктами сбили более десяти беспилотников. Информацией поделились жители Темрюка, Крымска и Приморско-Ахтарска. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

В ночь на 20 сентября Россия и Украина обменялись массированными ударами. Свыше десяти российских регионов подверглись налету почти 150 украинских БПЛА. В Самарской области четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще один был ранен. В Саратове выбило окна в многоэтажках, пострадала женщина. Кроме того, под ударом ВСУ оказалась территория Запорожской АЭС, где находились международные эксперты МАГАТЭ. Россия в ответ нанесла масштабные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее российские войска ударили по местам запуска беспилотников ВСУ.