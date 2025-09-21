Украинские власти выбрали поставщиком антидроновых сетей для защиты Херсона вебкам-модель

26-летняя украинская вебкам-модель Наталья Борщевич, известная под псевдонимом Молли Мэй, выиграла тендер на поставку антидроновых сетей для подконтрольного Киеву Херсона. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации утверждается, что девушка из Луцка выиграла тендер 12 сентября. Она должна поставить антидроновые сети до Нового года.

По данным издания, Борщевич зарегистрировала свой бизнес только два месяца назад. До этого она зарабатывала с помощью OnlyFans и сайтов для взрослых. Отмечается, что в 2020 году против девушки было возбуждено уголовное дело по статье о распространении порнографии. Наказание за него она так и не понесла, утверждает SHOT.

В августе боец Вооруженных сил Украины Игорь Луценко заявил, что Херсону грозит воздушная блокада из-за активности дронов ВС РФ.

17 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ готовятся бежать из подконтрольного им Херсона и устанавливают антидроновые сети на выездах из города.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне.