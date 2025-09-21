В Херсонской области три пенсионера пострадали от удара дрона

В Новой Збурьевке три пенсионера пострадали при атаке украинского дрона

В Херсонской области три пенсионера получили ранения после удара украинского FPV-дрона по гражданскому автомобилю в поселке Новая Збурьевка. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По данным ведомства, всего за сутки украинская армия атаковала населенные пункты на левом берегу Днепра 106 раз. Из них 71 удар был нанесен из ствольной артиллерии в дневное время, 17 обстрелов зафиксировали ночью, а еще 18 атак пришлись на беспилотники.

Под обстрелами оказались 13 населенных пунктов региона, среди них Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Саги, Великая и Малая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Песчановка, Старая Збурьевка и Каховка.

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны, 12 дронов были сбиты над Крымом, еще четыре — над акваторией Черного моря. Кроме того, два беспилотника уничтожили над Брянской областью, один — над Курской.

Ранее на Украине пожаловались на «поумневшие» российские беспилотники.