ВС РФ блокировали бойцов двух бригад ВСУ в Харьковской области

Штурмовые группы Вооруженных сил РФ блокировали подразделения 57-й мотопехотной и 127-й тяжелой механизированной бригад украинских войск в лесу у села Синельниково, расположенного в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Общая численность блокированного противника — до роты. По нему наносится огневое поражение», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что задачи на данном направлении фронта выполняют подразделения группировки российских войск «Север».

Также в материале отмечается, что бойцы ВС РФ значительно продвинулись на левом берегу реки Волчья и на востоке города Волчанска в Харьковской области. В ходе сражений им удалось взять в плен одного солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Telegram-канала, командование украинских войск в попытке удержать позиции на этом участке фронта перебросило сюда батальон с Черниговского направления.

8 сентября в российских силовых структурах рассказали, что передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении практически лишились связи. Причиной послужила «интенсивная работа» расчетов беспилотников в составе ВС РФ по связному оборудованию и автотранспорту украинских формирований.

Ранее российские военнослужащие ударили по батальону иностранных наемников ВСУ в Харьковской области.