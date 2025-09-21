Марочко: ВС России заняли несколько укрепрайонов и лесополос у Хатнего за неделю

Вооруженные силы (ВС) России за прошедшую неделю заняли несколько стратегических укрепрайонов и лесополос у населенного пункта Хатнее в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о харьковском направлении, то самый успешный участок был в районе населенного пункта Хатнее: мы развивали успех в районе Мелового: как на север, так и на юг [от населенного пункта]», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что в настоящее время российские войска формируют у Хатнего «довольно серьезную» буферную зону. По его словам, реализация задачи позволит обеспечить безопасность жителей приграничных районов от ударов украинских военных.

19 сентября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ при нанесении ударов по Харьковской области Украины поразили склады и предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов. Он добавил, что целью также стал пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в направлении Безлюдовки.

Ранее боевая группа ВСУ попала в окружение на Харьковском направлении.