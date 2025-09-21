На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал самый успешный участок фронта в Харьковской области за неделю

Марочко: ВС России заняли несколько укрепрайонов и лесополос у Хатнего за неделю
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за прошедшую неделю заняли несколько стратегических укрепрайонов и лесополос у населенного пункта Хатнее в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о харьковском направлении, то самый успешный участок был в районе населенного пункта Хатнее: мы развивали успех в районе Мелового: как на север, так и на юг [от населенного пункта]», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что в настоящее время российские войска формируют у Хатнего «довольно серьезную» буферную зону. По его словам, реализация задачи позволит обеспечить безопасность жителей приграничных районов от ударов украинских военных.

19 сентября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ при нанесении ударов по Харьковской области Украины поразили склады и предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов. Он добавил, что целью также стал пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в направлении Безлюдовки.

Ранее боевая группа ВСУ попала в окружение на Харьковском направлении.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами