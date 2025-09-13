Группа 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение у Амбарного на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что российские войска уже уничтожили три боевые группы украинской армии. Сейчас идет уничтожение одной из групп 143-й отдельной механизированной бригады, которая была усилена военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Она попала в окружение в лесном массиве возле Амбарного.

В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российская армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и взяла под контроль около половины его территории.

13 сентября военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие за прошедшую неделю продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области и взяли под огневой контроль две железнодорожные станции: Купянск-Южный и Заосколье.

Ранее стали известны суточные потери ВСУ на всех направлениях СВО.