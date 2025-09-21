На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ выпустили по ДНР 11 боеприпасов

ВСУ 11 раз обстреляли ДНР 20 сентября
Stringer/Reuters

За прошедшие сутки Донецкая народная республика (ДНР) 11 раз подверглась вооруженным атакам. Об этом сообщает в Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

Там уточнили, что ВСУ выпустили по региону 11 боеприпасов. На Горловском направлении зафиксировано 10 атак, еще одна — на Ясиноватском направлении. При обстрелах никто не пострадал, но были повреждены три жилых дома и один объект инфраструктуры.

Накануне в российских силовых структурах рассказали, что Украина перебросила установки ракетной системы залпового огня HIMARS в район поселка Межевая на границу с ДНР для нанесения ударов по региону.

А днем ранее ВСУ ударили по жилому массиву «Солнечный» в городе Горловке. В результате повреждения получил многоквартирный дом.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее Зеленский приехал в ДНР.

