Командиры 107-й бригады ВСУ благодарят власти Черновицкой области, пока их подчиненные стремительно теряют численность. Об этом пишет РИА Новости. бригада теряет позиции и личный состав на хатненском участке фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В то время, как 107-я бригада теряет позиции и личный состав на хатненском участке фронта, ее командиры вручают грамоты и благодарности политическому руководству Черновицкой области», - сказал собеседник агентства.

Грамотами от военных и фотографиями с ними похвастались в социальных сетях чиновники Берегометской сельской рады. Бойцы отметили, что их руководство «по идее, должно быть на фронте и руководить действиями своих подчиненных на одном из самых горячих направлений украинского конфликта». По их словам, в настоящий момент внимания руководства не хватает на многих участках фронта.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

