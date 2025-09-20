НАТО проведет консультации после сообщения о российских МиГ-31 в небе Эстонии

В начале следующей недели страны-члены НАТО проведут консультации в связи с заявлением Эстонии о якобы пролете российских военных самолетов над ее территорией. Об этом сообщила немецкая газета FAZ.

«Государства НАТО соберутся в начале следующей недели для консультаций после сообщения Эстонии о нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями. Консультации пройдут в соответствии со статьей 4», — пишет издание со ссылкой на представителя альянса.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 стали причиной дипломатического напряжения между Россией и Эстонией. Эстонские власти заявили, что самолеты нарушили воздушное пространство страны вблизи острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В ответ на это в воздух были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин обратился к своим союзникам, ссылаясь на статью 4 Устава альянса. Москва, в свою очередь, опровергла эти обвинения, указав, что полет осуществлялся по заранее запланированному маршруту из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.

Ранее во Франции призвали к выходу страны из НАТО из-за «лжи» Эстонии.