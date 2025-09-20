Российские военные сбили более 380 беспилотников ВСУ в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны сбили 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности с начала проведения СВО уничтожено 85 418 беспилотников ВСУ.
До этого оборонное ведомство сообщало, что силы противовоздушной обороны с 23.00 до 06.00 мск сбили 149 украинских беспилотников над регионами России.
Также в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли поражение складу боеприпасов, местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности ВСУ, ударили по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали объекты ТЭК в Самарской области.