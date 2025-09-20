Российские военные сбили более 380 беспилотников ВСУ в зоне СВО

Минобороны: российская ПВО в ходе СВО сбила за сутки 383 украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны сбили 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности с начала проведения СВО уничтожено 85 418 беспилотников ВСУ.

До этого оборонное ведомство сообщало, что силы противовоздушной обороны с 23.00 до 06.00 мск сбили 149 украинских беспилотников над регионами России.

Также в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли поражение складу боеприпасов, местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности ВСУ, ударили по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали объекты ТЭК в Самарской области.