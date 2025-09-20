На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные сбили более 380 беспилотников ВСУ в зоне СВО

Минобороны: российская ПВО в ходе СВО сбила за сутки 383 украинских беспилотника
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны сбили 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности с начала проведения СВО уничтожено 85 418 беспилотников ВСУ.

До этого оборонное ведомство сообщало, что силы противовоздушной обороны с 23.00 до 06.00 мск сбили 149 украинских беспилотников над регионами России.

Также в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли поражение складу боеприпасов, местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности ВСУ, ударили по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали объекты ТЭК в Самарской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами