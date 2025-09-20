На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые на границе с Украиной

Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые из-за якобы активности России
true
true
true
close
Alfie Cosgrove/Global Look Press

Польские военные вернули на аэродромы самолеты, поднятые в воздух на границе с Украиной. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны в соцсети X.

Польша поднимала истребители в воздух на фоне якобы активности России на Украине.

В сообщении оперативного командования говорится, что деятельность польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши прекращена. Активизированные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к обычному режиму работы.

19 сентября сообщалось, что три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что разведка США не доказала спланированный характер инцидента с дронами в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами