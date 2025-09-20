Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые на границе с Украиной

Польские военные вернули на аэродромы самолеты, поднятые в воздух на границе с Украиной. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны в соцсети X.

Польша поднимала истребители в воздух на фоне якобы активности России на Украине.

В сообщении оперативного командования говорится, что деятельность польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши прекращена. Активизированные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к обычному режиму работы.

19 сентября сообщалось, что три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что разведка США не доказала спланированный характер инцидента с дронами в Польше.