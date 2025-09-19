На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СБУ запретила публиковать в сети сообщения о пропавших украинцах

ТАСС: украинским группам в соцсетях запретили публиковать сообщения о пропавших
Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила администраторам групп публиковать в соцсетях сообщения о поиске пропавших без вести военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«СБУ запретила администраторам украинских групп в соцсетях публиковать сообщения о поиске пропавших без вести», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в комментариях родственники жалуются, что администрация пабликов целенаправленно не публикует их сообщения о поиске.

По мнению собеседника агентства, это связано с тем, что украинские спецслужбы активно следят за российскими Telegram-каналами, которые освещают ход специальной военной операции. Что касается запрета на публикации со статистикой потерь, то она «встала камнем в горле у украинской пропаганды», поскольку она основана «на данных из открытых источников», заключил источник в силовых структурах.

17 сентября стало известно, что 57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла последний боеспособный батальон. Подразделения понесли потери в ходе боев в Харьковской области.

15 сентября бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным «Мавик» рассказывал, что власти Украины намеренно скрывают сведения о настоящих потерях в рядах украинской армии в зоне СВО.

Ранее СМИ сообщили о начале подготовки к мобилизации женщин на Украине.

