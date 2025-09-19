В Белгородской области мужчина погиб в результате удара ВСУ

В Белгородской области мужчина погиб в результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Тяжелые новости из Краснояружского района. На окраине села Отрадовка в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель», — рассказал глава Белгородской области.

По словам Гладкова, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Губернатор выразил соболезнования всем его родным и близким и подчеркнул, что Белгородская область скорбит вместе с ними.

18 сентября глава региона сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в городе Шебекино погиб мирный житель. Он уточнил, что мужчина скончался на месте от полученных ранений. Автомобиль полностью сгорел.

Находившийся рядом брат погибшего получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в центральную районную больницу.

Ранее в Курской области при атаке дрона погиб человек.