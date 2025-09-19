На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинского военного приговорили к заключению за отказ служить в ТЦК

На Украине военного приговорили к пяти годам заключения за отказ служить в ТЦК
Павел Лисицын/РИА Новости

Черниговский суд на Украине приговорил к пяти годам заключения военного, который отказался служить в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Его признали виновным по статье «самовольное оставление службы в условиях военного положения». По словам военнослужащего, он принимает участие в конфликте с 2022 года, имеет двоих детей, но не желает служить именно в ТЦК, куда его перевели после фронта. Военный просил перевод в боевую часть.

Суд принял во внимание стаж и состояние здоровья подсудимого, однако отказал ему в условном сроке и все равно отправил в колонию.

4 сентября в селе Боратин Волынской области Украины несколько мужчин побили сотрудников территориального центра комплектования, после чего отобрали у них оружие и открыли огонь. Участников инцидента доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее украинец угнал автомобиль ТЦК, в котором его хотели везти на медкомиссию.

