В Курской области мужчина пострадал в результате удара ВСУ

Хинштейн: в Курской области мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ

В Рыльском районе Курской области мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Еще один пострадавший от рук ВСУ. Сегодня днем вражеский дрон атаковал автомобиль на трассе Янько — Макеево Рыльского района. Ранение получил 54-летний мужчина», — рассказал Хинштейн.

Врио главы Курской области уточнил, что у пострадавшего двусторонняя акубаротравма и сотрясение головного мозга. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где врачи оказали мужчине необходимую помощь.

Хинштейн вновь призвал всех быть предельно бдительными и осторожными.

Незадолго до этого врио губернатора региона сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль на въезде в поселок Хомутовка в Курской области, осколочное ранение получил мужчина.

