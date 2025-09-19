На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области мужчина пострадал в результате удара ВСУ

Хинштейн: в Курской области мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В Рыльском районе Курской области мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Еще один пострадавший от рук ВСУ. Сегодня днем вражеский дрон атаковал автомобиль на трассе Янько — Макеево Рыльского района. Ранение получил 54-летний мужчина», — рассказал Хинштейн.

Врио главы Курской области уточнил, что у пострадавшего двусторонняя акубаротравма и сотрясение головного мозга. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где врачи оказали мужчине необходимую помощь.

Хинштейн вновь призвал всех быть предельно бдительными и осторожными.

Незадолго до этого врио губернатора региона сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль на въезде в поселок Хомутовка в Курской области, осколочное ранение получил мужчина.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых за неделю украинских снарядов и беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами