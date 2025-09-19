На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине представили подводный дрон Toloka

На стадионе во Львове представили украинский подводный дрон Toloka
true
true
true
close
Telegram

На стадионе во Львове представили украинский подводный дрон Toloka. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что аппарат имеет длину от четырех до 12 метров в зависимости от модификации.

«Производитель заявляет, что он способен поражать объекты на дистанции до 2000 км и нести до пяти тонн полезной нагрузки», — говорится в публикации.

25 февраля в Киеве прошла выставка новейшего вооружения украинской разработки, которую посетили лидеры западного мира в ходе саммита Support Ukraine. Среди многочисленных квадрокоптеров, крылатых ракет, наземных роботов и систем РЭБ одно из изделий привлекло особое внимание. Внешне оно напоминало торпеду с торчащей вверх мачтой-перископом, на которой расположены радиоантенны и видеокамера. Это — подводный дрон Toloka, информация о разработке которого впервые появилась в 2023 году.

О том, как подводные дроны могут повлиять на ход боевых действий и грозят ли они Крымскому мосту, «Газета.Ru» разбиралась с военным аналитиком Михаилом Ходаренком.

Ранее на «Дроннице» представили запускаемый из тубуса БПЛА-перехватчик.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами