На «Дроннице» представили запускаемый из тубуса БПЛА-перехватчик

Российские конструкторы на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде представили дрон-перехватчик, разгоняющийся до 380 км/ч. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель разработчиков беспилотника из НПО «Кайсант».

Дрон был показан общественности впервые. Беспилотник можно будет запускать из тубуса. Его крейсерская скорость — 250 км/ч, максимальная — 380 км/ч. Он может летать на высоте до 3 км на расстояние до 10 км. Сейчас ведется доработка бортового искусственного интеллекта.

«ИИ будет отвечать за анализ данных, принятие решений в реальном времени и управление дрон-перехватчиком, что повысит его автономность и адаптивность в различных условиях», — рассказали представители «Кайсанта».

Также дрон оснащен системой наведения с использованием машинного зрения, которая обеспечивает высокую предсказуемость траектории полета БПЛА и улучшает его маневренность и стабильность в воздухе.

До этого на ВЭФ показали новейший FPV-дрон «Ветер-Х» с дальностью от 30 км. Ветер-Х» отличается от других FPV-дронов возможностью параллельного использования двух каналов связи — радио и оптики. В компании-разработчике подчеркнули, что воздушный ретранслятор произведен на 80% из отечественных компонентов.

