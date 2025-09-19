На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о готовности ответить на возможную агрессию против Калининграда

Военный эксперт Зимовский: Россия показала готовность к обороне Калининграда
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Военный эксперт Александр Зимовский заявил, что Россия показала западным странам готовность к обороне Калининграда. Об этом сообщает портал «Взгляд».

По словам Зимовского, несмотря на оборонительный характер прошедших учений, их анализ показал наличие элементов подготовки к контрнаступательным операциям. Он отметил, что таким образом Россия отработала возможные действия в ответ на потенциальную агрессию со стороны стран НАТО против Калининградской области.

«Особенно показательным можно считать включение в план обороны Калининградской области ядерного компонента», — сказал эксперт.

В июле Американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. В России назвали слова военачальника объявлением войны и пригрозили Североатлантическому альянсу ответом, «предусмотренным ядерной доктриной». При этом всерьез нападения не ожидают: в Госдуме полагают, что у НАТО «кишка тонка». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт объяснил, в каких регионах Запад может спровоцировать РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами