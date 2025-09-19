На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские военные начали применять боеприпасы с невидимыми для рентгена осколками

РИА: ВСУ сбрасывают с беспилотников невидимые для рентгена поражающие элементы
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнослужащие сбрасывают с беспилотников боеприпасы, начиненные пластиковыми поражающими элементами, невидимыми для рентгеновских аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отдельного медицинского батальона группировки войск «Днепр» с позывным »Майкоп».

Он рассказал, что в батальоне есть аппарат КТ, с помощью которого медики выявляют пластиковые поражающие элементы и оказывают помощь солдатам.

«У нас встречаются такие ранения, это связано скорее больше с кустарным производством ВСУ. Помимо каких-то металлических (поражающих — прим. ред.) элементов, могут включать и пластиковые», — добавил Майкоп.

Командир рассказал, что пластиковые боеприпасы опасны тем, что их может быть не видно на рентгене. Он объяснил, что снаряд представляет собой взрывчатое вещество, обмотанное скотчем или изолентами. Подобная тактика, по его словам, используется для затруднения работы медперсонала.

До этого сообщалось, что украинские инженерно-саперные подразделения начали применять на Харьковском направлении новые комбинированные мины, устанавливаемые дистанционно с помощью беспилотников.

По словам российского сапера, противник использует модернизированные противопехотные мины осколочного действия (ПОМ) и выпрыгивающие мины кругового поражения (ОЗМ), которые сбрасываются с дронов типа «Баба-Яга». После сброса мины автоматически выстреливают малозаметные нити-растяжки.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ начали применять новый метод маскировки мин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами