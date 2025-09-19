Украинские военные начали применять боеприпасы с невидимыми для рентгена осколками

Украинские военнослужащие сбрасывают с беспилотников боеприпасы, начиненные пластиковыми поражающими элементами, невидимыми для рентгеновских аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отдельного медицинского батальона группировки войск «Днепр» с позывным »Майкоп».

Он рассказал, что в батальоне есть аппарат КТ, с помощью которого медики выявляют пластиковые поражающие элементы и оказывают помощь солдатам.

«У нас встречаются такие ранения, это связано скорее больше с кустарным производством ВСУ. Помимо каких-то металлических (поражающих — прим. ред.) элементов, могут включать и пластиковые», — добавил Майкоп.

Командир рассказал, что пластиковые боеприпасы опасны тем, что их может быть не видно на рентгене. Он объяснил, что снаряд представляет собой взрывчатое вещество, обмотанное скотчем или изолентами. Подобная тактика, по его словам, используется для затруднения работы медперсонала.

До этого сообщалось, что украинские инженерно-саперные подразделения начали применять на Харьковском направлении новые комбинированные мины, устанавливаемые дистанционно с помощью беспилотников.

По словам российского сапера, противник использует модернизированные противопехотные мины осколочного действия (ПОМ) и выпрыгивающие мины кругового поражения (ОЗМ), которые сбрасываются с дронов типа «Баба-Яга». После сброса мины автоматически выстреливают малозаметные нити-растяжки.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ начали применять новый метод маскировки мин.