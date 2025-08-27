ВСУ начали применять в зоне СВО новые комбинированные мины

Украинские инженерно-саперные подразделения начали применять на Харьковском направлении новые комбинированные мины, устанавливаемые дистанционно с помощью беспилотников. Об этом сообщил командир отделения инженерно-саперной роты группировки войск «Север» с позывным «Купол» в интервью РИА Новости.

По словам российского сапера, противник использует модернизированные противопехотные мины осколочного действия (ПОМ) и выпрыгивающие мины кругового поражения (ОЗМ), которые сбрасываются с дронов типа «Баба-Яга». После сброса мины автоматически выстреливают малозаметные нити-растяжки.

«Они на «Бабе-яге» прилетели, сбросили, нитки выстрелили в разные стороны, и уже территория заминирована. Если эту нитку задеть, мина подпрыгивает на высоту метр и взрывается с круговым поражением», — пояснил сапер.

Как сообщал украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко», срок службы одного дрона типа «Баба-яга», который может поднимать грузы около 20-25 кг и использоваться для минирования и сброса боеприпасов, значительно сократился.

Ранее на Украине призвали перенять опыт России в сфере FPV-дронов.