Новоивановка в Запорожской области перешла под контроль ВС РФ

МО РФ: группировка «Восток» взяла под контроль Новоивановку Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новоивановка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

19 сентября командир расчета беспилотников 42-й гвардейской дивизии Вооруженных сил РФ с позывным «Вохан» рассказал, что украинские солдаты перестали предпринимать попытки сбить дроны российской группировки войск «Днепр» на позициях в районе города Орехово в Запорожской области. По словам мужчины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпочитают прятаться и не привлекать к себе внимание со стороны военнослужащих ВС РФ. При этом он подчеркнул, что российские подразделения не остановятся до тех пор, пока позиции украинских формирований на данном участке фронта не будут уничтожены.

15 сентября военные ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Как рассказали в Минобороны страны, бои на этом участке фронта вели солдаты группировки войск «Восток».

Ранее российские бойцы в Запорожской области захватили большую партию оружия, поставленного ВСУ западными странами.

