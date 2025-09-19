Британскому наемнику, воевавшему на стороне ВСУ, продлили арест

Британскому наемнику Хейдену Уильяму Дэвису, которого взяли в плен в Донбассе, продлили срок ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. Обвиняемый Дэвис Х.У. Постановление вступило в силу», — говорится в документах.

До этого пленный Дэвис рассказал о бегстве его сослуживцев в Донбассе в знак протеста против действий украинского командования.

Наемник из Британии добавил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует личный состав «как мясо», твердит, что бойцы будут оставаться на позиции от трех до пяти дней, но в итоге получается дольше.

Дэвис также рассказал, что после того, как он покинул позицию, он прятался два месяца в одном из блиндажей. Иностранец заявил, что если кто-то захочет приехать на Украину и воевать за ВСУ, то он будет уничтожен, украинское командование не будет думать о сохранности человека. Себя он назвал исключением.

Ранее суд приговорил к 19 годам наемника из Британии.