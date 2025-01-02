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Наемник рассказал о бегстве сослуживцев с позиций в Донбассе из-за действий ВСУ

Пленный наемник из Британии Дэвис рассказал о бегстве его сослуживцев в Донбассе
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Umit Bektas/Reuters

12 иностранных наемников, воюющих за Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе, покинули свои позиции в знак протеста против действий украинского командования. Об этом рассказал взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис, передает РИА Новости.

По словам наемника, он лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ ликвидировать трех гражданских лиц. Дэвис утверждает, что украинские военные выстрелили в женщину и подростка, это стало для 12 наемников последней каплей.

Военный добавил, что командование ВСУ использует личный состав «как мясо», твердят, что бойцы будут оставаться на позиции от трех до пяти дней, но в итоге получается дольше.

Дэвис также рассказал, что после того, как он покинул позицию, он прятался два месяца в одном из блиндажей.

Иностранец заявил, что если кто-то захочет приехать на Украину и воевать за ВСУ, то он будет уничтожен, украинское командование не будет думать о сохранности человека. Себя он назвал исключением.

Ранее британский военный рассказал, как российский боец спас его из-под обстрела.

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