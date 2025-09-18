Командование группировки «Азов» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) снабжает своих военнослужащих, находящихся на передовых позициях, наркотическими веществами, доставляя их с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС рассказали представители российских силовых структур, основываясь на данных радиоперехвата.

«Согласно перехвату переговоров, довольный боевик из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил свой «подаруночек» и сразу же его употребил», — сказал источник агентства.

По словам представителя силовых структур, наркотики являются для украинской бригады единственным способом удержания личного состава на передовой линии. Он также отметил, что именно под воздействием наркотических веществ боевики идут в так называемые «мясные штурмы».

В начале сентября для замедления продвижения российских войск Киев перебросил в Харьковскую область бойцов из националистических формирований, включая участников террористической организации «Азов».

Ранее украинец рассказал, что ТЦК накачивают наркотиками призывников.