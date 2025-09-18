Спецназ «Анвар» уничтожает базы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянско-Черниговском направлении, предотвращая атаки на приграничные регионы России. Подробности сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«На брянско-черниговском направлении спецназовцы выявляют места базирования украинских войск и уничтожают их, не давая атаковать российское приграничье», — говорится в сообщении.

Источник опубликовал кадры с ударами по позициям противника. Судя по всему, был атакован пункт управления беспилотниками.

18 сентября два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Салават в Республике Башкортостан.

Утром 18 сентября министерство обороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак беспилотники самолетного типа. Больше всего дронов — 23 — сбили в Ростовской области.

Ранее силы ПВО отразили налет украинских беспилотников на Белгородскую область.